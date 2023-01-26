Британские ЧВК планируют теракты в Крыму под огневым прикрытием ВСУ

Владимир Гладков.  
26.01.2023 19:55
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Натовцы готовят теракты на территории Крыма, при этом в скором времени ВСУ получат «бомбы» для реактивных систем, способные добивать до северных районов полуострова из оккупированного Херсона.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Натовцы готовят теракты на территории Крыма, при этом в скором времени ВСУ получат «бомбы»...

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«Это план, который разработан не в ВСУ, а в НАТО, это много раз подтверждалось на различных совещаниях, это подтверждается тем актом, который был подписан между одесским отделением СБУ и британской ЧВК Prevail Partners о возможности проведения диверсий на территории Крыма. Этот акт – подписанный в ноябре.

Плюс к этому могу добавить, что в скором времени на линию фронта в районе Херсона поступят РС GLSDB – это лёгкие бомбы, способные лететь на достаточно большие расстояния, фактически активные реактивные, бомбами их назвать тяжело, хотя буква «b» – это бомбы. Так вот, в их боевом радиусе находится север Крыма, если запускать такое изделие от Херсона», – отметил он.

«Поэтому, я думаю, что они, как всегда, поставят на различные террористические акты, причём, будет попытка проводить массовые теракты», – рассказал Артамонов.

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