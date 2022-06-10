Британские эксперты знают, но боятся раскрыть весь ужас на Украине

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Новости Украины

Через сто дней после начала военной спецоперации России на Украине на Западе снова стали о чём-то догадываться. Или, скорее, осознавать, что дела укрорейха дышат на ладан, отчего Зеленскому всё чаще и чаще поступают полуофициальные или неофициальные советы – начать, наконец, договариваться с Россией о прекращении боевых действий по-взрослому.

Догадки и советы Зеленскому «наших западных партнёров» вряд ли связаны с прозрением, во что может вылиться самый интенсивный военный конфликт в Европе со времён Второй Мировой войны, хотя и такую возможность нельзя исключать. И принципы гуманизма здесь тоже ни при чём: холодные лягушачьи сердца западных лидеров не может обжечь боль за жизни и судьбы русских и украинцев – в точности как во время сражения СССР с нацистским «Евросоюзом» в 1941 – 1945 годах: чем больше славянских «унтерменшей» погибнет, тем лучше.

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Скорее всего, новый, условно «миротворческий», подход Запада к украино-российскому военному конфликту, возник сразу из-за нескольких факторов.

Во-первых, усталость от Украины и её быдлоэлиты, возомнившей себя лидерами и глашатаями «свободного мира». Исследования показывают, что к началу июня упоминание Украины в мировых СМИ упало в 22 раза, по сравнению с мартом, когда СВО только начинала набирать обороты.

Заметно, также, что Запад всё больше и больше бесит медийно раскрученное им же напыщенные ничтожества Зеленский и его подручные, постоянно что-то требующие, зудящие, открыто оскорбляющие «уважаемых людей» и дающие наполеоновские по масштабу и идиотские по содержанию советы. Привыкшим к обожанию непритязательной публики, клоунам из студии «Квартал 95» неведома скромность и полезный навык останавливаться вовремя.

Во-вторых, помимо лирики, склонные к прагматизму политические и деловые круги Запада понимают, что прекращение боевых действий приведёт к резкому снижению кризисных явлений на глобальных энергетическом и продовольственном рынках, инфляционных процессов. Тогда как затягивание войны – ведёт Запад к экономической и социальной катастрофе с непредсказуемыми последствиями.

Самое занятное, что отправить дедушку Байдена в пансионат для престарелых с сенильной деменцией в «Вашингтонском обкоме» не способен никто. И даже смена Сонного Джо на, скажем, Великолепного Донни, особо ни на что не повлияет: для обоих главенствующих политических течений США русофобия и противостояние с Россией является «модус вивенди», и совершенно неважно, какую риторику использует партия, оказавшаяся в оппозиции.

То же самое можно сказать и про группу политических «ястребов» в Европе, возглавляемых лондонскими авантюристами под предводительством Бориса Джонсона и оголтелыми пилсудчиками в Варшаве. Повлиять на них могут только из Вашингтона, а это невозможно, поскольку «гегемон» и сам не может снять копыто с педали газа при отказавших тормозах.

Другое дело, если Россия удовлетворится уже освобождёнными украинскими территориями и как-нибудь договорится с «зеленхозом» об урегулировании конфликта. Считается, что это приемлемая цена: бросить России кость и самим сохранить лицо.

Правда, и при таком варианте развития событий имеются свои особенности, заставляющие Россию довести операцию по денацификации и демилитаризации Украины до конца.

Из наиболее важных – следует выделить три.

Введённые санкции, если не считать каких-то персональных послаблений, с России никто не снимет – в истории ещё не было случая, чтобы Запад полностью снимал наиболее тяжёлые санкции с «провинившихся» государств, обычно отделываясь дешёвыми решениями.

Возвращение пары областей и Донбасса в состав России станет огромной радостью для населения этих территорий, но мало что изменит в геополитике. Польша наверняка «отожмёт» в свою пользу Западенщину, куда тут же зайдёт НАТО, а оставшиеся территории «глубинной Украины» будут подвергнуты форсированной дерусификации, мозгопромывке и накачке оружием. Наша песня хороша – начинай сначала.

Тем не менее, на Западе прекрасно осознают, что битва за Украину киевским режимом проиграна при кратном численном перевесе ВСУ и тербатов против группировки ZOV.

Ещё одно немаловажное соображение: в случае полной победы России и полного краха проекта «Украина», взыскать долги за кредиты и военные поставки будет не с кого, даже если полностью выпотрошить кубышки Зеленского, Порошенко, Яценюка и прочих государственных преступников.

Проводя аналогии, можно вспомнить, как Путин в начале своей президентской карьеры ответил на территориальные претензии Латвии: «От мёртвого осла уши получите, а не Пыталовский район».

Через 20 лет Пыталовский район разросся до размеров Украины, а Латвия – до размеров коллективного Запада. И только от мёртвого осла уши остались величиной постоянной.

Западные аналитики оценивают численность ВСУ в 700 тысяч штыков, тогда как Россия задействовала в СВО всего около 100 тысяч военнослужащих с гражданским персоналом (медработники, рембазы и другие тыловые службы).

В издании Independent опубликован аналитический доклад на основе анонимного источника в британской разведке, согласно которому ситуация на линии соприкосновения выглядит следующим образом.

По данным разведки, российские войска в Донбассе имеют подавляющее преимущество в ракетной и ствольной артиллерии, а также в боевом обеспечении (в десятки раз) по сравнению с ВСУ. Фактор концентрации артиллерии, помноженный на дальнобойность, мол, «угнетающе воздействует на боевой дух украинцев».

Чтобы сделать подобный вывод, не надо служить в британской разведке. Достаточно просто читать новости и иметь голову на плечах.

Дефицитом оружия и боеприпасов Украина обязана не только «калибровке» российскими войсками, но, главным образом, собственному руководству, начиная с недавно зажмурившегося Кравчука, а также коллективному украинскому прапорщику, толкнувших за бугор неподдающееся учёту количество вооружений со складов бывших трёх советских военных округов.

Сюда же добавим национальную привычку «шо не зйим, то понадкусую», вылившуюся в регулярные поджоги и взрывы военных складов с целью сокрытия масштабов хищений.

Неожиданно, правда?

Прочие проблемы ВСУ в изложении Independent выглядят следующим образом.

По численности орудий и РСЗО Россия превосходит Украину в 20 раз, по боеприпасам – в 40 раз.

Тоже мне, бином Ньютона. Россия воюет не только советским заделом, но и новым оружием, включая РСЗО, а подтянуть производство боевого обеспечения помог контракт с немецкой компанией «Рейнметалл» – признанным лидером в производстве вооружений и боеприпасов. Вопрос: чем занималась в это время Украина? Ответ: разбазаривала матчасть. И в данный момент продолжает разбазаривать. Возьми с полки пирожок, коллективный украинский прапорщик!

ВСУ испытывает снарядный голод (что отмечают военнослужащие РФ и ЛДНР) и практически исчерпали ракеты к РСЗО «Смерч» и «Ураган», позволявшие наносить удары по союзным войскам в первые недели СВО.

Основная огневая мощь ВСУ представлена «градами» и пушками-гаубицами, имеющих дальность стрельбы максимум на 20-30 км. «Длинных рук» в виде современных ракет и модернизированных гаубиц «Пион» по программе «Малка» ВСУ не имеют.

Русские имеют подавляющее превосходство в воздухе. Несмотря на накачку ВСУ ПЗРК западного производства, сильно превышающих штатную для войск НАТО, сбитые российские самолёты и вертолёты – большая редкость.

Похоже на жалобу – это нечестно! Немцы на Восточном фронте тоже жаловались, что русские нечестно воюют: у них есть валенки, «катюши» и Т-34.

Противотанковые средства «Джавелин» и NLAW «были очень полезны в начальной фазе войны, полезны они и сейчас, но ими не ударишь по дальнобойной артиллерии противника».

Источник лукавит и не сообщает о частых отказах западных ПТРК из-за слабой подготовки украинских расчётов и истечении гарантийного срока вооружений. Совершенно замалчивается судьба небольшой партии поставленных на Украину британских ракет Brimstone, результат от применения которых оказался нулевым, если не считать прискорбного для британцев факта, что большинство ракет невредимыми достались для изучения российским специалистам.

С чистой совестью можно констатировать, что медийная составляющая от применения западных ПТРК в военном конфликте гораздо ниже того, на что рассчитывали покровители укронацистов.

Украина несет большие потери, и это подавляет боевой дух в частях: число дезертиров постоянно растет.

Последние западные данные гласят, что ВСУ вместе с тербатами и другими силовыми органами, потеряли до полумиллиона человек «безвозвратными», что представляется сильно преувеличенным. Более адекватная оценка – до 100 тысяч «безвозвратных». Их могло быть и меньше, если бы приданные всушникам нацистские «заградотряды» не расстреливали нестойких на месте, осуществляли своевременную эвакуацию и медицинскую помощь раненым. С фронта сообщают, что «западные союзники» неплохо упаковали своих украинских подопечных военной медициной – и всё без толку.

Русские прекрасно знают, что количество мощного оружия, которое посылают западные страны, пока совсем невелико, а до фронта оно доходит медленно. Поэтому они стараются использовать свое подавляющее преимущество, пока оно есть.

И снова обиженный вой: это нечестно! Предоставьте возможность поставлять ВСУ всё, что они требуют, и вот тогда…

Впрочем, практика показывает, что Запад стремится скинуть ВСУ откровенное старьё под заклинания «они хорошо освоили эту технику». Натовцы и рады помочь, но их возможности быстрого производства тяжёлых вооружений сильно ограничены, а поставлять дорогостоящее оружие ради того, чтобы львиная его доля была уничтожена российскими ракетами, никому не хочется, тем более, что вопрос – кто оплатит банкет – не имеет чёткого ответа.

Украинская сторона после серии обменов удерживает 550 пленных военнослужащих России и ЛДНР, тогда как у россиян украинских пленных на порядок больше – свыше 5600 человек. Киев хочет менять всех на всех, тогда как Москва требует обмена один к одному.

Следует заметить, что в гуманитарных вопросах британская разведка откровенно лукавит. Украинская сторона саботирует обмен пленными по той причине, что многие российские, донецкие и луганские военнопленные подвергались пыткам и истязаниям, отчего менять их на сытых и здоровых всушников киевский режим сильно стесняется. Глава МИД Лавров вообще как-то раз предположил, что большинство наших пленных давно нет в живых, а их количество, фигурирующее в украинских документах – обычный чёрный пиар.

Причём, эти фокусы киевские хунтари проворачивают давно – с начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году.

«Британские учОные» также обходят стороной ещё одно важное обстоятельство. Возможно, тактическая подготовка всушников и нацбатов по натовским лекалам в какой-то мере себя оправдала. Однако оперативное планирование лишний раз доказало преимущество советско-российской военной школы.

Собственно, решение прятать тяжёлые вооружения ВСУ в гражданской застройке, принадлежит западным советникам, а прятаться в боях за спинами гражданского населения научили «хэроев» израильские инструкторы, имеющие большой опыт в этом деле.

По некоторым данным, командование ВСУ, терпя поражение за поражением, вернуло в строй советских офицеров, имеющих опыт оперативного планирования. Кого смогло, и кто согласился, конечно.

Впрочем, все эти запоздалые меры, что мёртвому припарки. В действиях украинских военачальников нет системного подхода, они лишены возможности регулярного снабжения войск и концентрации тяжёлого вооружения на ответственных участках фронта.

По последним данным, ВСУ испытывают не только снарядный голод, но и нехватку продовольствия: возможность грабить мирное население Донбасса утрачена, а Киев снабдить салом «воинов света» неспособен при всём желании.

Всё, на что способны боевики террористического киевского режима, – наносить ущерб гражданской и промышленной инфраструктуре Донбасса и бессмысленно убивать мирное население ЛДНР.

Таким образом, мы существенно дополнили выводы британской разведки и издания Independent в стиле «то, что вы хотели бы знать, но стеснялись спросить».