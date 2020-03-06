06.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Великобритания, НАТО, Политика, Россия, Сюжет дня
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Британские морпехи в Белоруссии: Что узнает разведка англосаксов




В Белоруссии начались учения совместно с морской пехотой Великобритании, тренировки проходят на полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и продлятся две недели.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Сообщается, что военнослужащие миротворческой роты Белоруссии и  батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений.

«Белорусские миротворцы успели продемонстрировать британским коллегам эвакуацию раненых, огневую подготовку. В ближайшие дни участники обменяются опытом в выполнении элементов тактической и инженерной подготовки. На заключительном этапе совместной тренировки пройдет комплексное занятие», – говорится в сообщении.

 

Британский офицер в интервью белорусскому ВоенТВ заявил, что в его стране придают большое значение обучению миротворцев.

«Это важнее, чем танки. Ваш полигон сильно отличается от наших полигонов. У вас безумные болота. Очень не похоже», – сказал офицер.

Полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, не видит ничего опасного в официальной легенде учений.

«Там другие вещи смущают. Изначально были высказаны сожаления о том, что в Белоруссии сейчас снега мало и холодов нет, а им надо отрабатывать миссии в снегу и холоде. У меня возник вопрос: а где сейчас миротворческие операции проводятся в снегу и холоде? Особенно с учетом того, что Запад злобно клацает зубами за нашу Арктику, требуя свободного прохода по Севморпути»,  – сказал Трухан в интервью youtube-каналу PolitWera.

При этом он полагает, что британские военнослужащие будут заниматься в Белоруссии не только тем, что описано в официальном сценарии учений.

«Там будет две группы. В одной мальчики будут играться, что-то показывать, биться головой в столб. А вторая группа  будет изучать район действия и проводить рекогносцировку. Где скажутся результаты этой рекогносцировки, я не знаю.

Второй момент: они обязательно снимут психологические портреты руководителей сил специальных операций и бойцов, разберутся в нюансах их подготовки. Этих аборигенов они учить ничему не собираются», – сказал Трухан.

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