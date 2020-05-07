Британские негры умирают от Covid-19 в четыре раза чаще белых

07.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Зараженные коронавирусом нового типа представители этнических меньшинств в Великобритании, особенно темнокожие мужчины и женщины, подвергаются более высокому риску смерти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает агентство EurAsia Daly, ссылаясь на данные, опубликованным Управлением национальной статистики (ONS) Великобритании.

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«Согласно подсчётам ONS, уровень смертности от коронавируса у чернокожих мужчин в 4,2 раза выше, чем у представителей белой расы. Эти цифры аналогичны для чернокожих женщин, чья смертность от Covid-19 в 4,3 раза выше по сравнения с белыми жительницами страны.

Эксперты ONS обнаружили, что у чернокожих в 1,9 раза больше шансов умереть от вируса, даже если учитывать возраст, социально-демографические характеристики, показатели здоровья и инвалидности», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что представители бангладешской, пакистанской, индийской и других азиатских национальностей также имели «статистически значимый повышенный риск смерти» от Covid-19 по сравнению с представителями белой расы.

«Эти результаты показывают, что разница между этническими группами в показателях смертности от Covid-19 отчасти является результатом социально-экономического неблагополучия и других обстоятельств, но остальная часть различий ещё не объяснена», — указывается заявлении британского ведомства.