Британские ракеты ударили по Геническу. «Ждуны» из засады сняли на камеру

Михаил Рябов.  
09.06.2023 17:48
  (Мск) , Геническ
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Херсон


ВСУ обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — «Storm Shadow», сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект», – сообщил чиновник.

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ВСУ обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — «Storm Shadow», сообщил...

Интересно, что практически сразу в Сети появилась съемка последствий удара.


«На кадрах обстрела Арабатская стрелка, там живут беженцы с правого берега Днепра, военных объектов там нет, это глубокий тыл. Такой информацией обладает, я думаю, и украинская сторона, но бить по гражданским не стесняется.

Видео, которое мы с вами смотрели, скорее всего, снято «ждунами», так как попало практически сразу на вражеский телеграм-канал, возможно, это их «отчёт по работе».

Геническ до недавнего времени оставался очень спокойным и тихим городком, из-за известных событий численность населения увеличилась кратно. Но на той неделе нацисты обстреляли училище в Новоалексеевке, здание, наверное, придётся строить заново, а сейчас прилетело и в Геническ», – сказал «ПолитНавигатору» общественник Геннадий Сивак из Геническа.

По его словам, тем не менее, настрой у местного населения положительный.

«В целом позитивное, все верят в скорое освобождение Херсона», – сказал Сивак.

«Основная проблема – это мир, решение этого вопроса лежит на военных, –  чем раньше будут достигнуты цели СВО, тем быстрее придет стабильность и возвращение к мирной жизни», – добавил он.

Но есть еще одна – бытовая проблема.

«Ко мне часто обращаются граждане города с просьбой каким-то образом повлиять на сухой закон, как аргумент они приводят пример Донецка и Луганска, – мол, там война уже десятый год, а никакого сухого закона нет.

Просят сделать хотя бы продажи на какие-то праздники. Есть свадьбы, похороны, дни рождения, юбилеи. Они считают что Геническ в тылу, и здесь хоть и военное положение, но для каких-то случаев можно было бы пойти навстречу, даже во время ВОВ – и то, были легендарные «100 грамм», – пояснил Сивак.

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