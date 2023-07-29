Британские ракеты ударили по железной дороге из Крыма в Херсонскую область

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Украина параллельно с ударами по Крымскому мосту пытается разрушить транспортное сообщение по сухопутному коридору. Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку поразить 12 британскими ракетами Storm Shadow железную дорогу между Херсонской областью и полуостровом.

«Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия… незначительно повредили будку обходчика и контактную линию… Повреждения уже устранены ремонтной бригадой», – сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

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По его мнению, ВСУ «специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям».

Сальдо также сообщил, что последний теракт на Крымском мосту лишь активизировал дорожное строительство в Херсонской области.

«В ближайших планах капитальный ремонт дороги на Каланчак и Армянск. Можно сказать, что запуск альтернативного маршрута в Республику Крым через Херсонскую область активизировал дорожное строительство в нашем регионе», – утверждает губернатор.