14.03.2018, Москва, Олег Кравцов

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Британские СМИ подняли на смех собственное правительство, угрожающее РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, пригрозивший России бойкотом чемпионата мира из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, поступил безответственно.

Об этом пишет международная деловая газета Financial Times, головной офис которой находится в Лондоне.

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Поскольку бывшие игроки сборной Англии обрушились на министра иностранных дел с критикой, официальные лица подчеркнули, что Джонсон имел в виду не команду, а высокопоставленных лиц, чиновников и, возможно, членов королевской семьи, отмечается в публикации.

“Естественно, перспектива бойкота со стороны дальнего родственника последнего царя усиливает дипломатическое давление до опасно высокого уровня. Сын моего четвероюродного брата не пришел на нашу свадьбу, и мы не разговаривали несколько лет. Или, может быть, он был сыном моего троюродного брата — разобраться с этими дальними родственниками всегда сложно. Тем не менее, можно представить себе панику, которую эти новости вызвали в Кремле”, – саркастически замечает издание.

Далее газета, показывая абсурдность угроз Бориса Джонсона, публикует воображаемую беседу президента России Владимиром Путиным со своим неназванным по имени помощником и премьером Дмитрием Медведевым

Помощник: Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня плохие новости.

Владимир Путин: Да что вы говорите…. Дональда Трампа убили?

Помощник: Нет, все гораздо серьезнее. Англичане в ярости из-за отравления предателя Скрипаля. Они угрожают ответными мерами.

В. П.: Новыми финансовыми санкциями?

Помощник: Нет….

В. П.: Да что вы, неужели они посылают военные корабли, канонерки? У них же их вообще нет.

Помощник: Нет, Владимир Владимирович. Принц Уильям, праправнук двоюродного брата последнего царя, бойкотирует Чемпионат мира по футболу.

В. П.: Вы уверены?

Помощник: Да, Владимир Владимирович. Министр иностранных дел Великобритании говорит, что он не придет.

В. П.: Я имею в виду, вы уверены, что он праправнук двоюродного брата?

Помощник: Да, Владимир Владимирович. Он праправнук двоюродного брата царя.

В. П.: Получается, что он — шестиюродный брат, так?

Помощник: Думаю, что нет.

В. П.: Проблема серьезная. Пригласите сюда премьера Медведева. (Приходит Дмитрий Медведев).

В. П.: Дмитрий, у нас проблема. Принц Уильям — праправнук двоюродного брата царя или его шестиюродный брат?

Д. Медведев: Я думал, что он — внук его четвероюродного брата.

В.П.: Наверное, это будет как-то очень неловко.

Д.М.: Может, мы могли бы узнать в Debrett’s (ежегодный справочник дворянства — прим. перев.)?

В.П.: Я имею в виду бойкот.

Д.М.: Наверное, это еще хуже. Сборная Англии все равно придет.

В.П.: Ну да. Я помню, как они не приехали на Чемпионат мира 1978 года в Аргентине. Четыре года спустя они начали войну, и аргентинское правительство было свергнуто.

Д.М.: Публике бойкот не понравится. Русский народ очень уж хочет увидеть Джордана Хендерсона.

В.П.: Могут быть дополнительные санкции.

Д.М.: А что они могут сделать?

В.П.: Приехать на групповые этапы, а перед четвертьфиналом уехать.

Д.М.: Неужели они смогут так поступить?

В.П.: Они и раньше так делали во время нескольких чемпионатов мира.

Д.М.: Это как?

В.П.: Пару матчей играют хорошо, а потом вдруг — раз! И ничья с Коста-Рикой. Это самый старый из дипломатических трюков.

Д.М.: Вы считаете, они дадут бельгийцам обыграть себя?

В.П.: Англичане — тонкие дипломаты.

Д.М.: Но как мы узнаем — они специально проиграли или просто неважно играли?

В.П.: Это по части их гениальных способностей. Здесь никогда не угадаешь.

Д.М.: Я думал, они могут сделать что-то более агрессивное.

В.П.: Например, запустить Гарри Кейна?

Д.М.: Нет, Владимир Владимирович. Я имел в виду, возможно, они могли бы расширить финансовые санкции, ввести эмбарго на экспорт, ограничить въезд в страну. Что-то такое, что будет по-настоящему болезненно.

В.П.: Понимаю, что вы имеете в виду. Сообщите нашим людям за границей. Пусть не совершают опрометчивых поступков. И пусть держатся подальше от Португалии и Бельгии. Мы не хотим потерять Роналду или де Брейне.

Д.М.: Или короля Филиппа.