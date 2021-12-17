Британские СМИ превратили «русского олигарха» в «рожденного на Украине бизнесмена»

В британских новостях в позитивном ключе нельзя употреблять слова «русский» или «российский».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет политический обозреватель Владимир Корнилов.

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«Технология русофобии в западных СМИ на примере новостей о бывших наших олигархах. К примеру, когда богатейший британец Леонид Блаватник спонсирует Трампа или когда он делает скандальный ремонт дома в Лондоне, он – «русский олигарх», да еще и близкий к «официальной России», – обращает внимание эксперт.

«А вот сегодняшняя The Times пишет о том, что Блаватник внёс 7,5 миллионов фунтов для сохранения уникальных манускриптов Скотта, Бернса, Бронте в Британии. И происходит чудесное превращение! «Русский олигарх» вдруг становится «рождённым на Украине бизнесменом»! О России ни слова! Притом что Блаватник родился в советской Одессе, но в младенчестве был перевезён в Ярославль, а затем в Москву, где и прошло его детство», – обращает внимание обозреватель.

«Оказывается, в позитивных новостях слова «русский» или «российский» употреблять нельзя! Не вписываются в контекст. Зато попадёт Блаватник в очередной скандал – и снова станет «русским олигархом». Так это и работает», – резюмирует Корнилов.