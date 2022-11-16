Британские СМИ: Рано праздновать. Поражение России отнюдь не гарантировано

16.11.2022  13:33 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Россия наверняка воспользуется отводом войск с правого берега Днепра, чтобы укрепить оборону и нарастить силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет популярная британская газета The Telegraph.

Россия наверняка воспользуется отводом войск с правого берега Днепра, чтобы укрепить оборону и нарастить...

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«Западу трудно отказаться от мысли о том, что счастливый конец сказки для свободного мира создается на полях сражений Украины», – пишет издание.

Оно называет отступление российских воск из Херсона «переломным моментом», добавляя, что перспектива украинского наступления с целью изгнания России из Крыма «превратилась из чистой фантазии во вполне правдоподобный сценарий».

«Но Западу следует вести себя осторожнее, провозглашая победу, ибо пока еще слишком рано говорить об этом. В оперативном плане поражение России отнюдь не гарантировано. Она наверняка воспользуется отводом войск, чтобы в зимнее время пополнить их личным составом и укрепить оборонительные рубежи. Она по-прежнему будет испытывать решимость Запада, продолжая энергетические войны, а может быть, осуществляя тайные теракты», – предупреждает газета.

Но более важным автор считает другое.

«Мир далек от того, чтобы объединиться против Путина. Большинство развивающихся стран совершенно не разделяют мнение Запада о том, что российская военная операция на Украине является полным опасностей жизненно важным моментом.

Если Запад видит в ней манихейскую войну между порядком и хаосом, между свободой и империализмом, между основанной на правилах стабильностью и экспансионистской анархией, то очень многие мировые лидеры усматривают в этой операции поле битвы, где за туманом западного высокомерия скрывается множество оттенков серого», – резюмирует британское издание.

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