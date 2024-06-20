Британские социологи в один голос пророчат партии Сунака самое сокрушительное поражение в истории

Сергей Рыжов.  
20.06.2024 13:42
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Социология


Британские консерваторы во главе с нынешним премьер-министром Его Величества  Риши Сунаком с высокой долей вероятности «пролетают как фанера над Парижем»  по итогам назначенных на 4 июля этого года всеобщих выборов в Великобритании.

Сразу три британские социологические службы предрекают консерваторам сокрушительное поражение, пишет Bloomberg.

Британские консерваторы во главе с нынешним премьер-министром Его Величества  Риши Сунаком с высокой долей...

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Проведенный социологическими центрами Savanta и Electoral Calculus для Daily Telegraph анализ показал, что тори, имеющие сейчас 365 мест в 650-местной Палате общин, движутся по пути к получению всего 53 мест во время голосования в следующем месяце, что является рекордно низким показателем для партии, существующей 190 лет.

YouGov прогнозирует консерваторам 108 мест – что также было бы рекордно низким показателем. В то же время опрос More in Common для подкаста News Agents предполагает, что правящая партия уменьшит свое присутствие в парламенте до 155 мест. Это на 10 меньше, чем в 1997 году, когда консерваторы в последний раз потеряли власть, уступив Лейбористской партии.

Любой из этих результатов является разрушительным для консерваторов, любящих называть себя природной партией правительства Соединенного Королевства, что, вероятно, приведет к длительному периоду господства оппозиции.

Консервативная партия идет к величайшему поражению в своей истории», — говорится в заявлении YouGov. Социологи говорят, что правящая партия получит «значительные потери» на юго-западе, юго-востоке и востоке Англии.

По всем трем опросам лидер Лейбористской партии Кейр Стармер может легко стать следующим британским премьер-министром.  Ожидается, что лейбористы будут иметь 516 мест и большинство в Палате общин в 382 – это вдвое больше, чем у Тони Блэра в 1997 году.

Еще пять лет назад такие цифры показались бы фантастическими – тогда лейбористы под руководством предшественника Стармера Джереми Корбина потерпели наибольшее поражение на выборах с 1935 года

Согласно всем опросам, значительных успехов на предстоящих выборах достигнут либерал-демократы, что позволит им восстановить свой статус третьей партии Великобритании, который они потеряли в 2015 году. More in Common прогнозирует им 49 мест – на 38 больше, чем в 2019 году, а YouGov – 67, что было бы рекордом. Savanta называет цифру в 50 мандатов, что ставит их почти на один уровень с Тори.

Правопопулистская партия Reform UK защитника Brexit Найджела Фараджа по данным одного из опросов получает пять мест, тогда как два других опроса не прогнозируют ей ни одного мандата.

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