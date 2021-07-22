22.07.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Великобритания, Дзен, Политика, Провокации, Россия, Спецслужбы
Просмотров:

Британские спецслужбы подготовили очередную провокацию против «ЧВК Вагнера»

Сеть зарегистрированных в Великобритании аккаунтов запустила «набор в ряды» «ЧВК Вагнера». В описании страниц...

Сеть зарегистрированных в Великобритании аккаунтов запустила «набор в ряды» «ЧВК Вагнера».

В описании страниц значатся абсолютно абсурдные описания. Некоторые пишут, что они являются частью командного состава «вагнеровцев» и подчиняются российским властям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Приветственное письмо для «рекрутов» приглашает соискателей любой национальности к работе в «группе Вагнера». Обучение обещают обеспечить силами профессионалов, «являющихся основой российской армии».

Сайт и социальные сети оформлены исключительно на английском языке, хотя утверждается, что «ЧВК Вагнера» якобы прямым образом связана с российскими властями.

Сеть аккаунтов в Twitter зарегистрирована на IP-адресах в британском Шеффилде. У них практически нет подписчиков, а свои публикации они репостят исключительно в рамках собственной сети.

Очень похоже, что британские спецслужбы запланировали очередную провокацию, направленную против «ЧВК Вагнера» и российских властей, пишет издание «Правда.ру».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть