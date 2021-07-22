Британские спецслужбы подготовили очередную провокацию против «ЧВК Вагнера»

22.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Сеть зарегистрированных в Великобритании аккаунтов запустила «набор в ряды» «ЧВК Вагнера».

В описании страниц значатся абсолютно абсурдные описания. Некоторые пишут, что они являются частью командного состава «вагнеровцев» и подчиняются российским властям.

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Приветственное письмо для «рекрутов» приглашает соискателей любой национальности к работе в «группе Вагнера». Обучение обещают обеспечить силами профессионалов, «являющихся основой российской армии».

Сайт и социальные сети оформлены исключительно на английском языке, хотя утверждается, что «ЧВК Вагнера» якобы прямым образом связана с российскими властями.

Сеть аккаунтов в Twitter зарегистрирована на IP-адресах в британском Шеффилде. У них практически нет подписчиков, а свои публикации они репостят исключительно в рамках собственной сети.

Очень похоже, что британские спецслужбы запланировали очередную провокацию, направленную против «ЧВК Вагнера» и российских властей, пишет издание «Правда.ру» .