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Первый президент Республики Сербской Радован Караджич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Олбани на острове Уайт в Британии, уже третий день страдает от сильной боли. Болевой шок и отсутствие медицинской помощи всё больше вводят его в полубессознательное и бессознательное состояние, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Администрация и медицинский персонал тюрьмы Албани отказываются помочь ему и хотя бы заменить катетер, который был установлен три месяца назад и после частых закупорок, наконец, не функционирует уже несколько дней», – сообщила дочь узника Соня Караджич-Йовичевич.

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Женщина указала, что Караджич снова находится в состоянии близком к коме, но отнюдь не из-за халатности персонала тюрьмы, а из-за явного намерения довести его до необратимого состояния потери сознания и неспособности общаться, состояния, из которого он не сможет восстановиться.

«Мы вновь столкнулись с открытым покушением», — подчеркнула Караджич-Йовичевич.

В целом тюрьма Олбани имеет репутацию одной из худших тюрем Великобритании и не отвечает многим условиям, предусмотренным стандартами большинства европейских стран. Ранее первый президент Республики Сербской БиГ Радован Караджич подавал в суд на правительство Великобритании за бесчеловечное обращение и нарушение прав человека.

В частности, ему запрещено общаться на родном сербском языке, иметь в камере книги и ноутбук. При этом, по словам дочери, в строительстве самого тюремного здания активно использовался запрещённый во всем мире канцерогенный асбест, что сказывается и на физическом состоянии узника.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.