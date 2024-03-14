Британские ученые доказали, что русские леса не поглощают, а выделяют парниковые газы

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Надежды России вписаться в продвигаемую Западом «зеленую повестку» и продавать квоты на углекислый газ за счет природных богатств не оправдались.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы привыкли к тому, что Россия – это правое легкое планеты. Здесь огромное количество лесов. Это кажется нам очевидным фактом. Но когда вы приезжаете к «цивилизованным людям» с этой повесткой, и вам кажется, что у вас есть козырь в кармане, вам говорят: а у вас леса не управляются, поэтому все ваши поглотительные эффекты не будут засчитаны», – сказал Симонов.

По его словам, России еще придется доплачивать Западу за свои природные богатства.

«Вам на полном серьезе британские ученые докажут, что ваши леса не те – они не поглощают. То же самое с болотами. Вам скажут, что у вас неуправляемый лес попадает в болота, гниет и выделяет метан. А метан при неконтролируемой эмиссии опасней, чем СО2. Вам так накалькулируют, что вы с этим болотами и лесами еще должны будете», – добавил эксперт.

Он считает, что Россия должна провозгласить, что углеводороды останутся основой мирового энергобаланса как минимум до 2050 года, а «зеленую повестку» причислить к экстремистским организациям, как ЛГБТ.