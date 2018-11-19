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19.11.2018, Москва, Олег Кравцов
 
Культура, Политика, Россия
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Британские ученые в ужасе от российских мультфильмов

Посольство России в Великобритании с иронией отреагировало на статью в британской газете The Times, где утверждалось, что российский мультсериал «Маша и Медведь» представляет угрозу как инструмент “мягкой пропаганды”.

Об этом пишет “Московский комсомолец”, отмечающего, что в статье «По мнению критиков, детское шоу является пропагандой Путина» приводится мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, обнаружившего в характере Маши чрезмерную напористость.

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«Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински» и «слишком много на себя берет», – заявил британский профессор.

При этом российское посольство в Лондоне на своей странице в Twitter рекомендовало Великобритании выработать «дорогостоящий подход» к защите от токсичного воздействия мультипликационного сериала.

«Важный вопрос был поднят The Times сегодня: как Великобритании найти спасение от «Маши и Медведя»? Открыть центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что требуется решительный и очень дорогостоящий подход», – иронически отметили российские дипломаты.

“Нервная реакция The Times на «Машу и Медведя» наводит на мысль о том, какая стратегия России на глобальной арене сегодня может быть наиболее эффективной. Это, безусловно, soft power. Если верна мысль о том, что победу над Советским Союзом в холодной войне одержали не столько политики, сколько The Beatles, то и пробить брешь в стремительно растущей стене взаимного отчуждения и недоверия России и Запада способна культура, в первую очередь массовая. С их стороны послом доброй воли можно считать, к примеру, Гарри Поттера. С нашей на эту благородную роль претендуют Маша и ее Медведь — спасибо профессору Глису за подсказку”, – резюмирует “МК”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине назвали мультфильм “Маша и Медведь” “абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских идей РФ”.

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