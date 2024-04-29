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Российская армия усвоила ошибки и доказывает свою эффективность на украинском фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, служивший на Балканах, в Афганистане и Ираке.

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Примечательно, что соответствующий материал в Deutsche Welle вышел под заголовком «Россия набирает обороты».

Ледвидж подчеркивает, что ситуация для ВСУ после падения Авдеевки продолжает ухудшаться, а украинское руководство не знает, как реагировать.

«Прежде всего на стратегическом уровне русские учатся. История показывает, что будь то война против финнов, немцев, в Афганистане или в Чечне, они учатся, как и все другие вооружённые силы. Негодных генералов отправили в отставку. Кроме того, следует учитывать тактический уровень. Они изучили тактику на поле боя, которая доказала и продолжает доказывать свою эффективность», — сказал эксперт.

Он добавил, что на ситуацию влияет дефицит систем ПВО у ВСУ, что дает преимущество российской авиации.

Кроме того, он сокрушается, что российская армия превосходит украинскую в живой силе, и этот разрыв продолжает увеличиваться.

«У них нет проблем с набором добровольцев. Согласно общепринятой оценке, они набирают от 20 до 30 тысяч человек в месяц. У украинцев всё иначе. Они несколько месяцев колебались с мобилизацией. И существуют сомнения, что им удастся провести её в необходимом масштабе», — резюмировал Ледвидж.