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21.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Британские войска отправляются на Украину

Великобритания отправляет на Украину своих солдат и военный корабль для «обучения» военнослужащих ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на The Daily Telegraph.

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Британское издание отмечает, что задачей военных Королевского флота будет тренировка украинских спецназовцев и морских пехотинцев.

«Продолжая сотрудничать, путем или подготовки учебных программ, или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту нашей свободы и демократии», – заявил Уильямсон.

Гэвин Уильямсон с украинскими офицерами

Ранее США предложили передать Украине списанные фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» в рамках программы «Избыточное имущество».

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