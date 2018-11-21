Британские войска отправляются на Украину

21.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Великобритания отправляет на Украину своих солдат и военный корабль для «обучения» военнослужащих ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на The Daily Telegraph.

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Британское издание отмечает, что задачей военных Королевского флота будет тренировка украинских спецназовцев и морских пехотинцев.

«Продолжая сотрудничать, путем или подготовки учебных программ, или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту нашей свободы и демократии», – заявил Уильямсон.

Гэвин Уильямсон с украинскими офицерами

Ранее США предложили передать Украине списанные фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» в рамках программы «Избыточное имущество».