Британские войска затягивают на Украину в нарушение конституции – Бортник

09.10.2020, Киев, Игорь Петров

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию означает, что Лондон рассматривает Украину как зону своих потенциальных интересов.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский для многих политических лидеров остается притягательной фигурой для встреч. Его изучают как и интересный политический феномен. Сам факт визита в Великобританию показателен. Это означает, что Великобритания рассматривает Украину как зону своих потенциальных интересов.

Мы давно знаем, что на территории Украины находятся британские десантники. В этой связи прозвучало интересное заявление Кулебы о создании британской базы на территории Украины. Меня в таких случаях всегда удивляют министры, не знающие своей же Конституции в которой напрямую запрещается размещение военных баз на территории Украины. К тому же это уже оформлено как военные учения – на нашей территории постоянно находятся иностранные войска. Но это оформлено как военные учения.

Но мы видим, что Британию пытаются втянуть в украинские дела, и Британия потенциально заинтересована. Возможно, вместо США, возможно – с США», – считает политолог.