09.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Великобритания, Вооруженные силы, Общество, Политика, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Британские войска затягивают на Украину в нарушение конституции – Бортник


Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию означает, что Лондон рассматривает Украину как зону своих потенциальных интересов.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский для многих политических лидеров остается притягательной фигурой для встреч. Его изучают как и интересный политический феномен. Сам факт визита в Великобританию показателен. Это означает, что Великобритания рассматривает Украину как зону своих потенциальных интересов.

Мы давно знаем, что на территории Украины находятся британские десантники. В этой связи прозвучало интересное заявление Кулебы о создании британской базы на территории Украины. Меня в таких случаях всегда удивляют министры, не знающие своей же Конституции в которой напрямую запрещается размещение военных баз на территории Украины. К тому же это уже оформлено как военные учения – на нашей территории постоянно находятся иностранные войска. Но это оформлено как военные учения.

Но мы видим, что Британию пытаются втянуть в украинские дела, и Британия потенциально заинтересована. Возможно, вместо США, возможно – с США», – считает политолог.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть