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Свежая Daily Mail раскрывает секрет Полишинеля. Оказывается, небезызвестная Компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина против Covid -19 может спровоцировать смертельные побочные эффекты.

Речь идёт, например, о такой болезни, как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

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Правда, уточняет издание, в компании заявляют, будто такие последствия очень редкие.

Сейчас против AstraZeneca, чья штаб-квартира расположена в Кембридже, в британские суды подали 51 дело с обвинениями в смерти или получении серьезных повреждений с требованием выплатить 100 млн фунтов.

Эти признания AstraZeneca всплыли в ходе рассмотрения Высоким судом Лондона громкого группового иска на несколько миллионов фунтов, поданного десятками семей, которые утверждают, что они или их близкие были покалечены или убиты «дефектной» вакциной фармацевтического титана. Юристы, представляющие истцов, полагают, что по некоторым делам компенсация может составить до 20 миллионов фунтов стерлингов.

Оспаривая эти претензии, AstraZeneca признала в представленному суду юридическом документе, что ее вакцина «может в очень редких случаях вызывать TTS». TTS – это сокращение от тромбоза с синдромом тромбоцитопении – заболевания, при котором у человека возникают тромбы и низкое количество тромбоцитов. Тромбоциты обычно помогают крови свертываться.

Британские налогоплательщики оплатят счета любого потенциального урегулирования этого иска в суде благодаря соглашению о возмещении ущерба, которое AstraZeneca заключила с британским правительством в самые мрачные дни пандемии Covid, чтобы провести прививочную кампанию как можно быстрее, пока страна была парализована карантином.

Об этом соглашении, перекладывающем на бюджет риски частной компании стало известно всего через несколько дней после того, как AstraZeneca сообщила о выручке, превысившей 10 миллиардов фунтов стерлингов в первом квартале 2024 года, что на 19 процентов больше. Представители компании заявили, что год начался у нее «очень хорошо».

Одним из тех, кто требует компенсации за травмы, связанные с вакциной AstraZeneca, является отец двоих детей и ИТ-инженер Джейми Скотт.

У него осталась необратимая травма головного мозга из-за тромба и кровоизлияния в мозг после вакцинации в апреле 2021 года. С тех пор он не может работать.

Сара Мур, партнер юридической фирмы Leigh Day, представляющая истцов против AstraZeneca (Аризона), обвинила компанию в использовании тактики проволочек в отношении жертв.

«К сожалению, кажется, что AZ, правительство и их юристы больше заинтересованы в стратегических играх и повышении судебных издержек, чем серьезно заниматься тем разрушительным воздействием, которое их вакцина AZ оказала на жизнь наших клиентов», – говорит она.

«Нам нужны извинения и справедливая компенсация для нашей семьи и других семей, которые пострадали. Правда на нашей стороне, и мы не собираемся сдаваться», – говорят жертвы вакцины.

В свою очередь компания настаивает, что «причинно-следственная связь в каждом отдельном случае будет предметом экспертизы».