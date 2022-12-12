Британский аналитик: Кинбурнская коса откроет ВСУ дорогу на Крым

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ВСУ намерены взять под свой контроль Кинбурнскую косу, которая находится в устье Днепра и имеет стратегическое значение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в The Conversation пишет офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж.

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«Украина заявила о своем намерении освободить ее, и, похоже, для этого проводится специальная операция. Учитывая расположение и историю района, возврат этой полосы земли имеет смысл. Песчаная Кинбурнская коса является оконечностью полуострова длиной около 40 км и шириной от 4 до 12 км. Выступая в Черное море, она определяет вход в речную систему Днепра, который пересекает и даже делит Украину пополам на севере до Киева и далее. Коса также контролирует доступ из Черного моря к важному порту Николаев. Это само по себе может быть действительно жизненно важно. Из существующих портов Украины крупнее только Одесса. Украина остро нуждается в альтернативной точке выхода в море для своего экспорта. Владение этим плоским участком земли также позволяет тем, кто его контролирует, направлять силы и, следовательно, оказывать влияние на юг и восток в Черном море. Именно так его и использовали русские с тех пор, как захватили в июне», – указывает Леджвидж.

По его словам, география и логика подсказывают, что Украине так или иначе придется продвигаться по левому берегу Днепра, а один из вариантов — прийти с востока, ударив из Запорожья.

«Другая, несколько более рискованная возможность — пересечь реку в Херсоне или рядом с ним, где они могут получить артиллерийскую поддержку. Атака из Кинбурна на российские силы, дислоцированные между Херсоном и Крымом, даже сравнительно небольшого масштаба, обойдёт российские силы с фланга и потребует, чтобы русские отвлекли ограниченные силы, чтобы справиться с нею.

Эти силы будут находиться под огнем украинской артиллерии через Лиманскую бухту всего в нескольких километрах от них — в пределах досягаемости», – отмечается в статье.

Он признает, что по нормальным военным расчетам любая попытка пересечь залив, взять Кинбурнскую косу и продвинуться на полуостров выглядела бы совершенно безнадежной.

«Но это не обычные обстоятельства. В нынешнем состоянии российские сухопутные войска находятся в плохой форме. Они не могут быть повсюду, и перебрасывать силы из одного района в другой для защиты или сдерживания нападения очень сложно. Кроме того, любая российская попытка атаковать украинский плацдарм на Кинбурнской косе будет сбита украинской артиллерией на противоположном берегу Днепра», – считает аналитик.

Автор отмечает, что в ходе операции крайне важно, чтобы у ВС РФ не было времени организоваться, построить эффективную оборону и перегруппироваться.

«Если Украине удастся закрепиться на этой плоской, невыразительной песчаной отмели и создать плацдарм, с которого она сможет продвигаться вверх по полуострову (или если она уже это не сделала), это станет еще одним шагом в неустанном продвижении Украины к Крыму. Несомненно, это их конечная цель», – считает эксперт.

Он напоминает, что и командование ВСУ, и политической руководство Украине повторяет, что планирует завоевать Крым.

«Если Украина возьмет Кинбурн, это будет еще один значительный шаг к тому, чтобы оказаться у порога Крыма всего в 100 км от Перекопского перешейка, узкой полоски земли, которая соединяет полуостров с остальной Украиной», – резюмировал Ледвидж.