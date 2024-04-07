Британский аналитик: Макрон только злит русских и подкладывает свинью союзникам

Звонок министра обороны Франции министру обороны России Сергею Шойгу говорит о том, что французы пытаются прощупать почву, насколько эффективен шантаж президента Макрона о вводе войск на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Моё мнение, что французы прекрасно понимают, что ситуация на Украине разваливается, и Украина проигрывает. Русские постоянно делают предупреждения, что если французы отправят на Украину войска, они станут мишенью. И я думаю, что французы нервничают, они хотели выяснить, действительно ли это так. Они пытались найти способ продвинуться вперёд в направлении какого-то урегулирования или замораживания конфликта [Путин в интервью] говорил, что к ним приходят разные опасные люди и говорят о замораживании конфликта. Он сказал, что нет смысла в прекращении огня просто потому, что у другой стороны закончились боеприпасы. Я думаю, что за кулисами русские получали эти сообщения от Макрона, это тот человек, которых имел в виду Путин, когда говорил об опасных людях, которые пытаются заманить русских на какие-то переговоры», – сказал Меркурис.

Комментируя информацию в СМИ, где говорится, что РФ готова взять за основу некоторые вещи, которые обсуждались в Стамбуле в качестве отправной точки для будущих дискуссий, он выразил уверенность, что русские дают понять, что не собираются ничего возвращать или откуда-то отступать.

«Это хороший пример того, что Макрон слишком усложняет ситуацию. Он говорит об отправке войск на Украину, он пытается получить рычаги воздействия на русских, пытается найти какой-то способ переговоров, и лишь подкладывает всем свинью. Он не знает, как разговаривать с русскими, и всё, что делает, это подпитывает подозрения и ещё больше злит русских», – добавил аналитик.