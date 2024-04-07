Британский аналитик: Одесса – меньшее, на что согласятся русские

Константин Серпилин.  
07.04.2024 22:12
  (Мск) , Лондон
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Дзен, Одесса, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Запад не согласится с предложениями России для завершения боевых действий на Украине, но и русские никогда не согласятся на что-то меньшее. Так считает британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если задуматься, у США, у НАТО нет ничего, что они могли бы предложить России, если бы они сели за стол переговоров. Например, мы снимем санкции. Россия скажет: ну и что? Рост в 7%  ВВП в феврале. Что они могут предложить русским, чтобы они согласились на границы 2022 года?» – спросил ведущий канала Duran.

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Запад не согласится с предложениями России для завершения боевых действий на Украине, но и...


«Ничего. Русские не примут границы 2022 года, они провели референдумы, в результате которых ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ. Они не собираются отказываться от всего этого. Конституция России этого не позволяет, и когда люди говорят, что в этом нет смысла, заблуждаются. Они не понимают, как думает Россия, именно интенсивное законничество путинского правительства, которое отражает законничество российского общества в целом.

Более разумное предложение могло бы состоять в том, чтобы уступить все четыре территории России и сказать, что Украина никогда не вступит в НАТО. А затем вести переговоры вокруг двух проектов договоров, предложенных Россией в декабре 2021 года. Если бы Запад сделал это, русские могли бы сказать, что мы хотим гарантий, чтобы украинские войска ушли из четырёх регионов, мы, вероятно, хотим, чтобы российские войска были размещены в некоторых других областях Украины, например, в Одессе, и тогда можно говорить о договоре 2021 года», – ответил Меркурис.

«Конечно же, Запад даже близко не стоит к такой позиции, но я не вижу, чтобы русские согласились на что-то меньшее. И чем раньше это будет понято, тем лучше», – добавил он.

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