Британский аналитик ознакомился с освещением СВО в СМИ РФ – и сделал выводы

Елена Острякова.  
11.04.2025 20:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


В России более объективно информируют о ходе СВО, чем на Западе.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России более объективно информируют о ходе СВО, чем на Западе. Об этом британский...

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«Однозначно ближе к реальности российская сторона. В любой военной ситуации даже самые реалистичные люди иногда выдают желаемое за действительное. И на российской стороне иногда думают, что у них дела идут лучше, чем на самом деле. Но в целом, если говорить о политическом руководстве и о том, как освещается война в их СМИ, то у них гораздо более реалистичное понимание ситуации.

Они понимают, что это долгая и тяжелая борьба с храбрым и, это важно отметить, находчивым противником, но они хорошо понимают, что происходит на войне. И у них есть веские причины верить в то, во что они верят, что постепенно и неуклонно война все больше и больше склоняется в их пользу, и что они приближаются к победе», – сказал Меркурис.

При этом на Западе, по его мнению, не хотят признавать эту реальность, там хотят верить, что украинцы победят, и просто исключают любой другой вариант, а альтернативную точку зрения блокируют.

«Не могу назвать точную дату или время, когда это произойдет, но рано или поздно реальность возьмет свое. И это вероятно произойдет очень внезапно. И это очень осложнит понимание и принятие того, что произошло, для огромного количества людей, потому что они так долго жили в пузыре, что когда он, наконец, лопнет, многие люди растеряются и запутаются», – отметил Меркурис.

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