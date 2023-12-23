Британский аналитик: Под Авдеевкой русские достигли нарастающих успехов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские формирования продолжают удерживать Авдеевку, но ситуация для них ухудшается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете, бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж, служивший на Балканах, в Афганистане и Ираке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

У него поинтересовались, как он оценивает риски окружения Авдеевки.

«Буду максимально откровенен. Я наблюдаю за ситуацией на расстоянии — изучая отчеты и карты. Как и все, я не слишком охотно комментирую вещи, в которые лично не вовлечен, но скажу, что Авдеевка имеет большее значение для россиян, чем для Украины. Все потому, что из нее можно наносить удары по Донецку. Все последние девять лет эта ситуация создавала неудобства для россиян, и они стремятся с этим покончить», – сказал Ледвидж.

«За последние несколько недель россияне, как известно, достигли нарастающих успехов. Теперь мы имеем позиционную войну с локальными боями за тактическое преимущество. Но в целом линии статичны. К северу от Авдеевки в направлении Северодонецка и на юг, и на запад вдоль Запорожского фронта Россия продвигается практически ежедневно, но их успехи измеряются метрами, а не километрами, городами или селами. И, атакуя оборудованные позиции, они несут очень большие потери. При этом проблему [для ВСУ] составляет артиллерия: россияне имеют артиллерийское преимущество, которым поддерживают свое наступление», – отметил британский аналитик.

При этом он подчеркнул, что Авдеевка окружена с трех сторон.

«По опыту Бахмута, Северодонецка и других таких мест мы помним, что это опасное положение. И я подозреваю, что со временем выступ начнет закрываться, на что указывает преимущество России в живой силе. Что касается отвоевания территорий [в районе Авдеевки], Украине понадобятся гораздо большие силы, чем она сейчас имеет. Сегодня утром я посмотрел военную оценку местных подразделений: там воюют десятки рот, немало батальонов. С позиций Украины о коллапсе речь не идет, но я подозреваю, что то же самое можно сказать о россиянах», – резюмировал Ледвидж.