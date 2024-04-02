Британский аналитик: Похоже, украинская ПВО разваливается

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Россия практически уничтожила украинскую систему ПВО и теперь свободно наносит ракетно-бомбовые удары. Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Меркуриса, об этом говорят удары по Харькову и другим городам Украины, где ВС РФ уничтожают энергетическую инфраструктуру.

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«Русские сейчас бомбят Харьков обычными бомбами. Это не ракеты – это новые высокоточные управляемые бомбы. Мы видим, что появляются новые большие бомбы ФАБ-3000. И ты же знаешь, что по всей Украине был нанесен огромный набор ракетных и бомбовых ударов, которым Украина больше не может противостоять. Ее система противовоздушной обороны, похоже, разваливается», – сказал эксперт.

«Атаки на Харьков, насколько можно судить, прошли практически без сопротивления, тамошняя система противовоздушной обороны почти не функционировала. В Киеве все еще действуют некоторые системы противовоздушной обороны, но есть сообщения о том, что русские сбили два «Патриота» в непосредственной близости от Киева», – заявил Меркурис.