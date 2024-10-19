Российская армия не испытывает дефицита боеприпасов или человеческого ресурса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил офицер британской военной разведки в отставке Фрэнк Ледвидж, преподающий сейчас военную стратегию и право в Портсмутском университете.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Украинский журналист поинтересовался, почему русские осени прошлого года продолжают наступать, «несмотря на отсутствие мобилизации в России, нехватку материальных ресурсов».

«Во-первых, я не верю, что русским не хватает человеческих ресурсов. Они не проводили мобилизацию, но это еще впереди. Они хорошо платят своим людям. Конечно, они несут большие потери, но если военный получает ранения, он получает компенсацию. Поэтому сейчас русские, похоже, не испытывают трудностей с рекрутингом. Хотя некоторые аналитики считают, что в следующем году у них с этим будет больше проблем», – сказал Ледвидж.

При этом он подчеркнул, что «Украина, как известно, имеет проблемы с человеческими ресурсами», что «вызывает очень серьезное беспокойство и могло также иметь отношение к тому, что произошло в Угледаре».

«Что касается материальных ресурсов, насколько я знаю, у русских нет особого дефицита того, что им нужно — в частности, боеприпасов. Не знаю насчет бронированной техники и других позиций, но ключевыми драйверами являются артиллерия и беспилотники, и результаты этой кампании свидетельствуют о том, что у них нет дефицита ни одного из этих видов вооружений. Захват Угледара стал для русских довольно значительным успехом, правда только оперативным — не стратегическим. Но в конце концов это позволит им продвинуться дальше, если их не остановить», – считает британский военный аналитик.

Интервьюер с надеждой спросил, не истощены ли русские не менее украинцев.

«Нет, я в это не верю. Я думаю, что это выдача желаемого за действительное. Очевидно, что Россия не испытывает недостатка в ресурсах. Я только что побывал на брифинге западных чиновников, и те даже не говорят о том, что Россия истощена», – резюмировал Ледведж.