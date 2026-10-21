Британский аналитик: «Разразится ад. Мы зря угрожаем Калининграду»

Игорь Шкапа.  
21.10.2026 18:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 109
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Калининград, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Заявляя о намерении защищать Калининград всеми доступными видами оружия, Россия лишь реагирует на угрозы со стороны Запада.

Об этом в эфире подкаста Roundtable заявил Марко Гашич, британский международный консультант, политический аналитик и медиакомментатор сербского происхождения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявляя о намерении защищать Калининград всеми доступными видами оружия, Россия лишь реагирует на угрозы...

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Эксперт заметил, что не Владимир Путин первый начал угрожать.

«Премьер-министр Эстонии говорил о блокировании резервного трубопровода, идущего в Калининград. Сейчас он даже не используется, по сути, поэтому это как один шаг к другому.

Следующим шагом будет основной трубопровод, который проходит через Литву в Калининград. И как только вы перекроете верхний трубопровод, у вас останется только один. И, конечно же, авария в огромных кавычках может вывести его из строя на долгие годы, оставив русских в Калининграде, где находится миллион человек, без газа. Там больше людей, чем на Аляске», – сказал Гашич.

По его мнению, раньше РФ не прибегала к такого рода заявлениям, поскольку ситуация в Калининграде была стабильной.

«Теперь ситуация, похоже, нестабильна. Источники снабжения этих людей, миллиона русских, находящихся там, теперь ставятся под сомнение. И именно отсюда исходит напряженность, и Путин, как он уже говорил раньше, сказал: «если вы будете продолжать в том же духе, мы будем действовать», и я ему верю», – говорит аналитик.

Он добавил, что если бы такого рода угрозы звучали со стороны Канады по отношению к Аляске, то это не осталось бы без ответных действий США.

«Это незамерзающий порт, который у них там есть, и поэтому он очень важен для них стратегически, а также для предотвращения блокировки всей территории силами НАТО, твердо помня о долгосрочном уничтожении России.

Поэтому русские используют Калиниград как стратегическую глубину и оборону от дальнейшего посягательства, подобного тому, что мы видели, когда при предыдущей администрации разразилась эта масштабная и идиотская война на Украине», – подчеркнул эксперт.

Он считает, что Запад тестирует реакцию России, провоцируя ее, и проводит аналогии с началом СВО.

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