Британский Chatham House занимается социологическими диверсиями в Белоруссии

Новости Украины

Давно уже очевидно, что в современном мире публичные социологические опросы обычно отражают не столько реальные настроения людей, сколько то, какими эти настроения хотят видеть заказчики опросов. Это было понятно и по опросам в США, дружно предрекавшим победу Хиллари Клинтон накануне ее разгрома Трампом – и по активности иноагентов из «Левада-Центра».

В Белоруссии эта проблема стоит особенно остро. Сколько-нибудь авторитетных местных социологических служб в республике нет. Есть только Институт социологии при Академии наук и центр «ЭКООМ», регулярно выдающие идеологически выдержанные цифры, которые интересуют только идеологических работников и то – по долгу службы.

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После разгрома оппозиционной социологии другим полюсом стал английский Chatham House, который после августа 2020 года стал регулярно, раз в 2-3 месяца выдавать опросы мнения белорусов по политически значимым вопросам. В отличие от творчества официальных социологов, он не идет в лобовую атаку на аудиторию идейно выверенными цифрами, а выдает порой неоднозначные результаты, которые в первом приближении могут выглядеть близкими к объективным. Эти результаты обсуждаются не только в бчб-кругах. Не считается зазорным процитировать их и у провластных экспертов, если данные не противоречат «генеральной линии».

7 июля были озвучены результаты очередного опроса. Первое, что бросается в глаза – отсутствие в нем рейтингов белорусских политиков. Видимо, после начала боевых действий на Украине и той экстремистской позиции, которую заняла Тихановская и другие «беглые» лидеры прозападной оппозиции, их реальные рейтинги просели настолько, что рисовать что-то в прежнем духе стало равнозначно саморазоблачению.

В то же время в последние месяцы чувствуется и рост популярности Лукашенко, которому многие пророссийски настроенные граждане простили былые грехи и поддержали, руководствуясь принципом «на переправе коней не меняют». Все это – совсем не то, что Королевский институт международных отношений хотел бы донести до белорусских граждан. Поэтому очередной опрос был посвящен не столько внутренней, сколько внешней тематике – военному конфликту на Украине.

Опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года, в нем приняли участие 804 респондента. Как обычно, опрос проводился с помощью интернет-интервью, и выборка соответствует структуре городского населения Белоруссии. Даже если принять эти слова за чистую монету, это означает, что опрос отражает настроения горожан, являющихся активными пользователями Интернета. Согласитесь, выборка далеко не полная. Тем не менее, некоторые цифры, все-таки, приведу и прокомментирую.

Поддержка военных действий РФ на Украине… Если верить данным Chatham House, российскую спецоперацию определенно поддерживает 14%, скорее поддерживает 19%, скорее не поддерживает 8% и определенно не поддерживает 35% опрошенных.

Нам пытаются продемонстрировать многочисленную и убежденную массу противников спецоперации и не столь многочисленную и консолидированную массу ее сторонников. Тут им вторит еще один оппозиционный социолог Андрей Вардомацкий, возглавляющий сейчас зарегистрированную в Польше «Белорусскую аналитическую мастерскую». По его данным, России в этом конфликте сочувствуют 21,1% белорусов, Украине -50,3%, а обеим сторонам 19,3%.

Научно проверить эти данные не представляется возможным. И, если в хваленый пацифизм белорусов, которые в принципе против всякой войны, еще как-то можно поверить, то в то, что большинство белорусских граждан, которые говорят на русском языке и смотрят российское телевидение, поддерживают киевский режим – я поверить никак не могу.

Также не могу я поверить в оценку успешности российских и украинских войск. Если верить Chatham House, действия россиян определенно успешно оценивают 12% белорусов, а скорее успешно – 24%, то оценки успешности украинских войск – соответственно 8 и 19%.

Первые цифры еще можно понять – в обеих странах есть те, кто ожидал быстрой победы и разочарованы тем, что ход спецоперации замедлился. Но как быть с оценкой успешности ВСУ в середине июня, когда союзные силы завершали окружение Северодонецка? Неужели 27% белорусов слушают Арестовича и верят ему?

Белорусские войска не будут участвовать в конфликте. В марте так считали 52% опрошенных, а в июне – 47%. Число тех, кто в это верит – в пределах статпогрешности, однако выросло с апреля по июнь. Более 40% затрудняются ответить. Тут я, пожалуй, соглашусь. Уровень алармизма немного подрос, но в то, что белорусская армия действительно станет стороной конфликта, верят немногие.

А вот следующий блок вопросов, касающийся действий белорусских военных в случае вовлечения в конфликт – определенно провокационный. Если верить опубликованным данным, лишь 20% опрошенных считают, что белорусские войска приняли бы активное участие в боевых действиях. 38% затруднились с ответом. Но при этом 35% якобы поддержали саботаж, 19% -дезертирство, 13% – увольнение из армии и 9% – сдачу в плен.

По поводу боевого духа белорусской армии я тоже иллюзий не питаю – патриотическим воспитанием молодежи в Белоруссии десятилетиями занимались, в основном, формально. Но, тем не менее, утверждать, что ВС РБ – это армия саботажников, дезертиров и предателей и, тем более, заявлять, что общество такое поведение своей армии поддержит – это на грани преступления.

Что из себя представляет социология от Chatham House? Начнем с того, что эта организация вовсе не является признанной социологической службой и совершенно не претендует на независимость и неангажированность. Королевский институт международных отношений – британский think tank, признанный в России нежелательной организацией. Еще в 2015 году он опубликовал аналитический доклад «Вызов России», в котором заложил основы современной британской антироссийской политике.

В 2018 году был издан аналогичный доклад по Белоруссии признавая ее «нежизнеспособным за пределами Русского мира государством», институт, тем не менее, поддержал политику «мягкой белорусизации», как раз направленную на отрыв от Русского мира и выступил за усиление европейской агентуры влияния.

После того, как предложенная тогда политика потерпела поражение, Институт сменил тактику и теперь под видом социологии создает для белорусов виртуальный мир, в котором они выступают против России, массово поддерживая киевский режим, а их армия – почти поголовно трусы и дезертиры.