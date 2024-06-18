Британский дипломат прогнозирует новый «Стамбул» с Херсоном и Запорожьем в качестве «буферной зоны»

Анатолий Лапин.  
18.06.2024 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Стамбул, Украина, Херсон


Херсон и Запорожье могут стать городами, находящимися в «буферной зоне» между Россией и Украиной по итогам будущих переговоров.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Херсон и Запорожье могут стать городами, находящимися в «буферной зоне» между Россией и Украиной...

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По мнению дипломата, переговоры между Россией и Украиной могут стартовать с позиций Стамбульского соглашения и учитывать предложения президента РФ, озвученные им недавно.

«Вопрос для меня заключается в том, будут ли они заключены в своего рода буферные зоны. Потому что в последние несколько месяцев довольно много говорилось о буферных зонах – как о том, могут ли они быть заключены в переговоры о буферных зонах с городами Херсон и Запорожье, когда будет заключено своего рода перемирие. Но суть предложения Путина на самом деле заключается в Стамбульском соглашении.

Я имею в виду, что это действительно так… На самом деле, речь идет о возвращении к Стамбульскому соглашению и о том, чтобы снова начать с этого как с основы. Я действительно не вижу, чтобы Путин хотел еще одного Мариуполя или еще двух, более крупных Мариуполей», – уверен Прауд.

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