Британский дипломат: Россия вызывает страх у НАТО. Украина не будет членом альянса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Заявив на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия «будут членами НАТО», альянс совершил ошибку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил британский дипломат Адам Томсон, занимавший в 2014–2016 годах должность постоянного представителя Великобритании при НАТО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия не доверяет Западу. И то, что она основывает свои стратегические расчеты на западных возможностях, является абсолютно понятным. Нет сомнения и в том, что эти возможности выглядят пугающими, если смотреть на них из Москвы. Но, как я уже сказал, сама Россия тоже вызывает страх у НАТО. Если основывать расчеты только на возможностях Москвы и не быть при этом осведомленным о ее намерениях, то НАТО может показаться, что Россия готовится к вторжению на Украину», – сказал дипломат в интервью «Московскому комсомольцу».

По его мнению, Запад и Россия должны больше доверять и меньше бояться, но «нынешний кризис подталкивает всех в прямо противоположном направлении».

«Могу лишь повторить: если смотреть на НАТО изнутри НАТО, то блок выглядит неэффективным и хрупким. НАТО не пытается спровоцировать Россию. Альянс пытается сдержать Россию и защитить себя от России. НАТО хочет, чтобы Украина была дружественной и суверенной, но блок не хочет превращать Украину в «площадку подскока» для атаки на Россию. Нам нужно достичь договоренностей о контроле над вооружениями и вырваться в ходе реального диалога между Россией и НАТО из этого заколдованного круга взаимного страха», – считает Томсон.

Он также дает понять, что Украина не станет членом НАТО.

«Потребуется консенсус всех 30 нынешних членов НАТО, для того, чтобы блок согласился включить в свой состав Украину. Насколько это вероятно, как вы думаете?», – риторически поинтересовался собеседник издания.

Экс-представитель Великобритании при НАТО напоминает, что последний случай, когда расположенные недалеко от России страны вступили в Североатлантический альянс, имел место в 2004 году.

«Мое личное мнение состоит в том, что, заявив на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия «будут членами НАТО», альянс совершил ошибку. Но, как с горечью указывают украинцы и грузины, спустя 14 лет ни одна из этих стран не получила даже «дорожной карты» на пути к членству», – резюмирует Томсон.