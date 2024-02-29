Британский Джонсон снова мечтает о Крыме, чтобы «быстро завершить войну»

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Конфликт на Украине не закончится в этом и, вероятно, в следующем году. Единственным вариантом для Украины является создание угрозы Крыму.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине не закончится в этом и, вероятно, в следующем году. Единственным вариантом...

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«Я думаю, что война закончится не в этом году, может быть, даже не в следующем. Все кончится, когда до России, до Путина дойдет, что он остался один против силы, которая никогда не отступит. Мы ни за что не допустим унижения и уничтожения Украины, мы не дадим этому произойти.

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и наша поддержка будет только наращиваться. Но я думаю, что одно дело может очень быстро изменить ситуацию – если у Путина возникнут проблемы в Крыму. Если он почувствует риск потери Крыма, в Кремле все будет иначе. Таков сценарий быстрого завершения войны», – заявил Джонсон.

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