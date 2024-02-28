Британский эксперт: Макрон свихнулся, переть на русских без поддержки США – безумие

Константин Серпилин.  
28.02.2024 18:41
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина, Франция


Слова президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину свидетельствуют о том, что в Брюсселе царит паника на фоне того, что обстановка на украинских фронтах гораздо катастрофичнее, чем можно себе представить.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину свидетельствуют о том,...

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«Я думаю, что это симптом паники, я имею в виду, что они видят, как ситуация на Украине стремительно уходит из-под их контроля. Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это.

Думаю, что Макрон в своей панике говорит об очень сильных настроениях в Брюсселе и внутри некоторых фракций ЕС. Возможно, они снова думают, что русские блефуют, и что если ввести войска на Украину, русские просто отступят.

Русские наносят ракетные удары, ищут французских наёмников, которые, как они уже говорят, являются солдатами НАТО, и убивают их. Я имею в виду, что русские не блефуют, и я легко представляю, как ситуация может выйти из-под контроля и стать невероятно опасной.

Макрон ещё до начала войны обращал на себя внимание, я думаю, что благодаря этому делу мы можем понять, каким опасным человеком он на самом деле является», – прокомментировал Меркурис.

Ведущий канала американский журналист Алекс Христофору, в свою очередь, добавил, что меньше всего русские хотят такой сценарий, однако они к нему готовы: «у них есть сотни тысяч военнослужащих, которые просто ждут в резерве на случай, если НАТО действительно что-то предпримет».

Меркурис согласился и отметил, что особенно безумно говорить об этом сейчас – когда США отстранились от европейских проблем.

«Любая идея отправки европейского экспедиционного корпуса без США – абсолютно безумна. И если понимать настроение в США на данный момент, можно понять, что там будет огромное сопротивление тому, чтобы Соединённые Штаты направили войска на Украину.

И в Европе будет огромное сопротивление, но европейские вооружённые силы не в состоянии противостоять русским. Все это знают, но паника, гнев, страх – это опасный коктейль. И есть ощущение, что именно так принимаются решения в данный момент», – сказал британский эксперт.

По его мнению, даже сложно себе представить, насколько плохи дела у Киева.

«Паника Макрона и спешка, с которой была собрана эта встреча, наводит на мысль, что они получают информацию из Украины. А это говорит о том, что ситуация там ещё хуже, чем известно даже нам, которые следят за ходом войны день за днём», – заключил Меркурис.

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