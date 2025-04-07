Британский эксперт по танкам: Срочно объединять усилия и учиться клепать бронетехнику без США

Производителям военной техники европейских стран придётся очень несладко после ухода США.

Об этом в интервью «Times Radio» заявил британский военный эксперт Дэвид Уилли, куратор Бовингтонского музея танков в Дорсете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам придётся заменить часть американского оборудования, которое было обещано или могло быть поставлено, думаю, Европе нужно понять свой потенциал, науку, промышленность, возможности своих вооружённых сил и своё богатство. Мы всё время чувствуем себя неуверенно, как будто без американцев ничего не получится.

Возможно, нам придётся делать всё без американцев. Все хотят, чтобы американцы были с нами. Мы знаем, что у американских военных сегодня много проблем, но как нам решить их в Европе?», – задавался вопросом Уилли.