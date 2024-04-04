Британский эксперт рассказал, как Малюк сдал с потрохами Буданова

Откровения главы СБУ Василия Малюка, который в подробностях рассказывал о проводимых на территории РФ терактах, могут быть сигналом США.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем Малюк это сделал – загадка. Сделал ли он это, потому что завидует тому вниманию, которое получал Буданов? Может он пытается обвинить Буданова? По сути он говорит – да, мы, Украина, сделали это, и, конечно же, он знает, что именно Буданов сделал это (теракт в «Крокусе» – ред.), и он каким-то образом подставляет Буданова. Может быть, он завидует Буданову? Был ли это панический ответ испуганного человека? Не знаю. Но что бы это ни было, это принесло то, что нужно русским, это напрямую вовлекло Украину в терроризм», – сказал Меркурис.

Ведущий канала, американский журналист Алекс Христофору допустил, что, возможно, Малюк это сказал, чтобы произвести впечатление на американцев и попасть под защиту Вашингтона, однако выразил сомнения, что США чем-то ему помогут.

«Я думаю, что также здесь может присутствовать элемент шантажа. Малюк, возможно, говорит своим друзьям в Вашингтоне – смотрите, мы сделали то-то и то-то, как вы знаете, мы хорошо сделали эти вещи. И если русские придут за мной и моими друзьями на Украине, которые были вовлечены в эти тёмные дела, мы знаем, какую роль вы сыграли и не собираемся брать всю вину на себя, мы также обвиним вас, имейте это в виду», – предположил в ответ британский эксперт.