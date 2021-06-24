Британский эсминец – предвестник того, что начнётся в Чёрном море 28 июня

24.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Вчерашняя провокация британского эсминца «Defender» у берегов Крыма может получить продолжение в ходе предстоящих учений НАТО «Си Бриз», в которых, как уже заявлено, будет задействовано рекордное число боевых единиц. Черноморский флот и силы Южного военного округа уже находятся в состоянии повышенной боевой готовности, что и доказал вчерашний инцидент у берегов Фиолента.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил российский военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Черном море могла случиться первая морская война между Россией и НАТО. И только благодаря высочайшему мастерству наших летчиков, – вот вам качество боевой подготовки, – и пулеметчиков сторожевого корабля, мы сегодня не имеем на дне Черного моря братскую могилу из 200 моряков этого самого «Defender», который нагло залез в наши территориальные воды», – заявил Баранец.

По его словам, инцидент показал высокую степень боеготовности по защите Крыма.

«Примерно полчаса всего длился этот инцидент, но вдумайтесь, пожалуйста, – четыре бомбы загрузить на бомбардировщик, для этого понадобится время. Есть нормативы и так далее, но посмотрите, как быстро наш сокол путинский подлетел. Это о чем говорит? О том, что наши пилоты готовятся к таким инцидентам, и им не надо 34 минуты подвешивать бомбы, они просто несут дежурство вот с такими инструментами. Я это хочу сказать на будущее – мы уже явно готовимся к тому, что будет начинаться 28-го июня. В чем есть опасность таких вещей? Мы теперь не знаем, как это орда из 32-х кораблей, у которых в хвосте будут путаться 16-ть надувных украинских суденышеки и пара ржавых посудин великого грузинского флота, мы не знаем, как она себя поведет.

Потому сейчас, конечно, Генеральный штаб и командование Черноморского флота просчитывают все варианты. Я не побоюсь сказать, пусть на меня не обижаются руководители Минобороны и Генштаба, я просто хочу сказать – как никогда, сегодня Черноморский флот, в связи с грядущими учениями, находится в высшей степени боеготовности. А равно как и стратегическое командование Юг со штабом в Ростове, потому что ситуация может быть всякая – с воды перекинется на сушу, а с суши может перекинуться на воздух. Так что, господа НАТОвцы, мы готовы к различным вариантам», – добавил Баранец.