Британский генерал надеется, что Зеленский атакует Парад Победы во время речи президента РФ

Елена Острякова.  
30.04.2025 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Обещанная утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским атака беспилотников на Парад Победы в Москве может изменить ход украинского конфликта.

Об этом отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф заявил в интервью ютуб-каналу «Селиконовая долина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещанная утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским атака беспилотников на Парад Победы в Москве...

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«9 мая, когда Путин надеется выступить на Красной площади в честь 80-летия победы над нацистской Германией, ситуация может измениться. Несмотря на его желание прекратить боевые действия, чтобы не сорвать парад, будем надеяться, что украинцы нанесут массированный удар беспилотниками именно в тот момент, когда он будет выступать.

К тому времени Россия вероятно потеряет миллион человек убитыми и ранеными в ходе войны. Как долго она сможет это выдерживать, я не знаю. Ее экономика на грани краха», – вещал британский «эксперт» Ширрефф.

По его мнению, «чем дольше Украина сможет продержаться, тем сложнее России продолжать войну в том виде, в котором она сейчас ведется». Поэтому Зеленскому не нужно заключать мирные соглашения.

«Любое мирное соглашение должно быть подписано Украиной, и это решение Украины, соглашаться на него или нет. И пока все указывает на то, что президент Зеленский понимает, что это капитуляция перед требованиями Москвы. Потому что условия мирного соглашения предполагают, что Путин и Трамп действуют сообща», – рассуждал Ширрефф.

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