Британский генерал надеется воевать с Россией самолетами Швеции и Финляндии

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Новые члены НАТО – Швеция и Финляндия – имеют сильные ВВС, которые помогут Западу в случае конфликта с Россией. Об этом на заседании Комитета по международным отношениям и обороне британского парламента заявил бывший начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Стюарт Пич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пича, ВВС этих стран уже выполняют совместные задачи в рамках Альянса.

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«Долгожданное включение Швеции и Финляндии в операции НАТО значительно увеличивает как потенциал, так и массовость, высокое качество подготовки. Это не совсем то, чего хотели бы президент Путин и Россия, но именно это и произошло. Таким образом, и военно-воздушные силы Финляндии, и военно-воздушные силы Швеции полностью готовы и способны участвовать в боевых действиях вместе с НАТО уже сейчас. Фактически, участвовали вместе с НАТО в других операциях по всему миру очень успешно. Так что это – долгожданное дополнение. Они также обе являются военно-воздушными силами, которые никогда не теряли искусство рассредоточенных операций и практиковали все, начиная с полетов с автострад, заканчивая выполнением очень сложных Задач», – заявил Пич.