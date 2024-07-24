Британский генерал предлагает готовиться к круговой обороне от Китая, России, Ирана и КНДР одновременно

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Британская армия в течение трех лет должна быть готова вести войну против стран «оси зла» – России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Такое заявление нового начальника Генштаба Сухопутных войск Великобританим сэра Роли Уокера приводит Sky News.

.Генерал Уокер уверен, что российский президент Владимир Путин «выйдет из своего вторжения в Украину очень, очень опасным» и преисполненным «желания отомстить» таким странам, как Великобритания, которые поддерживают Украину, независимо от того, выиграет Москва в текущей войне с ней или проиграет.

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Уокер также предупредил о потенциале китайского вторжения на Тайвань, желании Ирана разработать ядерное оружие и угрозу со стороны Северной Кореи.



Уокера беспокоит, как эти страны укрепляют отношения между собой, в частности, обмениваются оружием и технологиями, и как все это может слиться в одну проблему для Запада уже к 2027-2028 годам.

«К 2027-2028 годам это сближение может достичь определенного объединения, и ваша способность справиться с ними отдельно – с каждым конкретным кризисом, который может быть урегулирован с помощью системы, базирующейся на правилах – я думаю, значительно уменьшится», – сказал новый начальник британского Генштаба.

Он добавил, что проблема с одной из стран «оси», вероятно, спровоцирует «взрыв» в другой, поэтому сейчас это глобальная угроза для западного поряжка, которая рассматривается с разных точек зрения во всем мире.

Учитывая перечисленные им угрозы, генерал Уокер сказал, что существует срочная потребность в том, чтобы британская армия восстановила свою способность сдерживать будущие войны с помощью надежной боевой мощи.

Командующий также предупредил, что британская армия проиграет, если будет придерживаться устаревших представлений о войне вместо адаптации к новым технологиям, изменяющим поле боя.

Ключевыми Уокер считает инновации и адаптацию к использованию автономного оружия, искусственного интеллекта и других форм новых технологий, как это делает украинская армия против России.

Уокер также упомянул, что война на Украине характеризуется развертыванием беспилотников в беспрецедентных масштабах: тысячи беспилотных авиационных систем (БАС) используются для отслеживания сил противника, наведения артиллерии и бомбардировки целей. Такая трансформация тактики ведения боя увеличила глобальный спрос как на беспилотники, так и оборудование для борьбы с ними.

«У нас достаточно времени… чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания», – резюмировал британский военный стратег.

В качестве прикладного примера или иллюстрации того, к чему готовятся британцы, можно привести сегодняшние сообщения Reuters о проведенных британской армией первых испытаниях лазерного оружия компании Raytheon против беспилотников.

Речь идет о разработанном в Великобритании высокоэнергетическом лазере, предназначенном для уничтожения воздушных дронов. Как сообщает компания-разработчик Raytheon, прототип этого лазера был запущен с борта бронемашины британской армии Wolfhound в Портон-Дауне, военном объекте на юге Англии.

В компании добавили, что армия США уже развернула высокоэнергетический лазер Raytheon, наработавший более 40 000 тестовых часов и уничтоживший более 400 целей.