Британский генерал предложил создать «полосу сдерживания» России из Грузии, Молдовы и Украины

Анатолий Лапин.  
27.06.2023 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Молдова, Россия, Украина


Чтобы успешно противостоять России, Запад должен создать своего рода санитарный кордон.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил бывший замкомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы успешно противостоять России, Запад должен создать своего рода санитарный кордон. Об этом в...

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По мнению Ширреффа, это говорит о том, что Украина должна стать частью НАТО.

«Для трансатлантической безопасности важно, чтобы Украина как можно скорее стала частью НАТО. Потому что мы должны признать, что это, как я уже сказал раньше, война против Запада, против НАТО. Но даже тогда, когда Украина достигнет своих военных целей, что произойдет при надлежащей поддержке ее союзников (я не думаю, что это произойдет быстро, но это произойдет), Запад и Украина как часть Запада столкнутся с проблемой России, которая будет продолжать представлять смертельную угрозу для Украины.

И единственный способ гарантировать безопасность Украине, на мой взгляд, и ее суверенитет – это полоса сдерживания вокруг восточной Европы, которая будет включать Украину, Грузию и Молдову», – заявил Ширрефф.

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