Британский главком: Будем бить Россию, как Израиль бил Хезболлу
Запад должен быть готов использовать военный инструмент для противостояния России. Об этом в своем последнем обращении перед отставкой заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Америка, Европа и наши партнеры не должны беспомощно наблюдать со стороны, как рушится послевоенный миропорядок. У нас есть финансовая, военная и интеллектуальная мощь, чтобы поддерживать, защищать мировой порядок и противостоять тем, кто его подрывает.
Но нам нужна уверенность и готовность использовать военный инструмент. Мы видели это на примере того, как Израиль нейтрализовал Хезболлу в Ливане, готовность США нанести удар по ядерным объектам Ирана…
Мягкой силы редко бывает достаточно. Как сказал великий президент США Теодор Рузвельт: «Говори мягко, но держи в руках большую дубинку», – заявил русофоб.
