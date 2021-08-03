Британский исследователь советует Украине «забыть об успехе»

03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если Киев волнует его международный имидж, то он должен забыть о таких понятиях, как успех, конкуренция и туризм, и начать «вносить свой вклад» в развитие глобального сообщества.

Об этом в ходе всеукраинского форума «Международный имидж Украины» заявил британский исследователь Саймон Анхольт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина имеет очень слабый имидж, и всегда она где-то в последней десятке. Это не ваша вина, это просто факт, что вы не в топе тех стран, о которых постоянно вспоминают люди. И эта ситуация не улучшается. Что можно с этим сделать? Откуда имидж вообще берётся? Основным драйвером позитивного национального имиджа является не ваш успех, не ваша сила, история или культура. Это не то, насколько вы красивые, как организованно работает ваше общество. С туризмом и инвестициями это тоже не связано.

То есть, всё это ни о чём. Единственное, в чём заинтересованы люди – это какой вклад делает ваша страна в глобализированное общество. То есть, не как хорошо вы конкурируете, а как сотрудничаете», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что если Киев беспокоит её международный имидж, то этой стране необходимо забыть о таком понятии, как успех.

«Это важно – забудьте об успехе, о туризме. Туризм – это для инвестиций, но это не улучшит ваш имидж. Людям в мире неинтересно, насколько успешной является ваша страна – они здесь не живут, не едут сюда. Вы не можете себя им продать, так сказать. Дело в том, как Украина ведёт себя как член международного сообщества, чтобы действительно искренне играть свою роль, сотрудничать», – резюмировал Анхольт.