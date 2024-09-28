Британский историк: Переговоры сейчас станут катастрофой дляУкраины

Украине ни в коем случае не стоит соглашаться на переговоры с Россией в ситуации, которая складывается сейчас на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил британский историк, профессор Оксфорда Тимоти Гартон Эш, отвечая на вопрос, почему Запад не может эффективно ограничить влияние российского лидера Владимира Путина.

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Он считает, что Россия будет готова к переговорам с Украиной лишь в том случае, если почувствует свою военную слабость.

«Единственный путь к серьезным мирным переговорам — это решительное изменение военного баланса на местах. Не так, чтобы Россия была полностью разгромлена, потому что это не произойдет в ближайшее время, но так, чтобы они чувствовали, что проигрывают, а не выигрывают. А сейчас все наоборот, мы должны это очень четко осознавать», – сказал Эш.

По его мнению, серьезных переговоров, пока это сохраняется такая динамика, происходить не будет.

«Гораздо более рискованно для Украины начинать эти переговоры, даже катастрофически. Украина находится в очень опасной ситуации, потому что мы знаем, какова военная ситуация на востоке страны. И в то же время, на вас все больше и больше давят со стороны Запада, чтобы вы пошли на переговоры. Это очень рискованный момент. Разумно говорить о еще одном Саммите мира, о приглашении России на него на ваших условиях, но в реальные переговоры на нынешнем этапе войны идти слишком рискованно», – говорит профессор.

Он не считает реальным сценарием прием Украины в НАТО и распространение на нее гарантий безопасности, поскольку не все страны альянса готовы к этому, в том числе США.

«Даже если бы США настаивали на этом, как мы видели в случае Финляндии и Швеции, вам все равно пришлось бы получить согласие 31 страны, включая Венгрию и Турцию. Я не думаю, что Соединенные Штаты пойдут на частичное членство в смысле статьи 5 для ограниченной территории Украины. Но я считаю, что мы должны искать гарантии подобные статьи 5 от ряда стран-членов НАТО для ограниченных территорий Украины. Например, для обеспечения безопасности атомных электростанций, определенных районов в Западной Украине. Можно подумать о расширении системы противовоздушной обороны НАТО на них. Можно подумать о развитии безопасных укрытий. Иными словами, о конкретных шагах на пути к возможному членству в НАТО. Но, честно говоря, я думаю, что это максимум того, что вы можете получить на данный момент», – признает собеседник издания.

Отвечая на вопрос, что мешает странам НАТО сбивать российские ракеты над Западной Украиной, приграничными территориями Польши и Румынии, он заявил:

«Страх перед Третьей мировой войной».