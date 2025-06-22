Скандал вокруг нацистского приветствия во время приема в посольстве Великобритании в Москве – не только свидетельство, что приглашения на рауты в дипучреждения получает сомнительная публика. Инцидент вскрывает более серьезную проблему сотрудничества Лондона с правыми нацистскими группировками, когда их выгодно использовать в противостоянии с Россией.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Теодор Рассел, секретарь Новой Коммунистической партии Британии.

«Нацистское приветствие, сделанное с балкона посольства Великобритании в Москве богатым российским светским львом Степаном Вишневским, является огромным позором для посольства, Министерства иностранных дел и правительства Великобритании. Поэтому, естественно, об этом не сообщило ни одно британское или западное СМИ. Хотя, может, это на самом деле было приветствие в честь Илона Маска?» – иронично сказал Рассел.

Он полагает, что «на следующее утро британский посол был не в лучшем настроении и ожидал вопросов от своего начальства в Уайтхолле». Официально Лондон открещивается от сотрудничества с нацистами, хотя не видит никаких противоречий с этим, поддерживая бандеровский режим на Украине, списывая все упрёки на «российскую пропаганду».