Британский контингент рвётся на Украину, но не на фронт, а охранниками в аэропорты

Тарас Стрельцов.  
21.03.2025 22:58
  (Мск) , Львов
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Лондоне активно обсуждается отправка британского военного контингента на Украину, однако речи о миротворческих функциях нет.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил находящийся в Лондоне украинский журналист Богдан Цюпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Лондоне активно обсуждается отправка британского военного контингента на Украину, однако речи о миротворческих...

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«Недавно проводили опрос, поддержали бы британцы командировку своих войск для участия в международном контингенте на Украине, и большинство утвердительно отозвались. Можно чётко говорить, что на этом этапе британцы поддерживают участие своих военных на территории Украины. Поддерживают, если это будут многонациональные силы, скажем, коалиции желающих, как часть европейской инициативы.

Другой момент заключается в том, какой будет мандат этих сил. Потому что сейчас мы часто слышим слово «миротворцы», а здесь в Лондоне представитель британского правительства чётко подчеркнул, что о миротворчестве речи нет, речи нет о том, чтобы британские военные были расположены на фронте и разделяли украинские и российские войска. Об этом речи нет», – разочаровал рагулей Цюпин.

«Речь идёт, например, говорят об охране аэропортов или атомных электростанций, или других важных объектов. То есть в действительности подробности и условия командировки такого контингента поддержки Украины ещё прорабатываются, мы ещё на начальном этапе», – объяснил укро-журналист.

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