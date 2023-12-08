Британский МИД: Нам выгодна война на Украине

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Вложения в Украину – это выгодные инвестиции Запада в противостояние с Россией.

Об этом, выступая в Белом доме, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший британский премьер, возглавляющий ныне дипломатию, сравнил противостояние с Россией с войной с нацистской Германией и призвал не отказываться от дальнейшего вооружения Украины.

«Ситуация в Украине – это часть была встреч от того, что мы обсуждали, и это – причина, по которой я хотел быть на этой неделе в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть, насколько важно продолжать финансировать Украину, помогать Украине всячески для того, чтобы противостоять незаконному вторжению Путина. Я вижу это как задачу нашего поколения, как и поколение моих дедов боролись с нацизмом в Европе, сейчас мы боремся с российской агрессией в Европе. Действительно, серьезная задача. Если сложить все наши экономики – США, Великобритании и стран ЕС, мы, конечно, превосходим Россию в пропорции 30 к 1. Конечно, мы можем всячески оказывать экономическую помощь, дипломатическую помощь, моральную. Но важнее всего – военная помощь Украине», – сказал министр.

«Один из моментов, которые я подчеркивал здесь, на Капитолийском холме: если мы не остановим Путина на Украине, то он будет требовать еще большего, и в следующий раз это уже будет нападение на союзников по НАТО… Еще один момент, который я подчеркивал – это действительно очень полезное вложение средств, и те масштабы европейской поддержки… конечно, сейчас мы берем на себя часть этого бремени, расходов. Увеличение бюджета на 10% и нашего военного бюджета на 10% для поддержки Украины. Сейчас уже Украина уничтожила более половины предвоенного российского военного потенциала», – заявил Кэмерон.