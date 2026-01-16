Британский МИД одёрнул Мелони и Макрона: Не сметь говорить с Путиным! Продолжаем давить на русских!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Между союзниками Украины усугубляются противоречия относительно дальнейших действий в отношении России.

Франция и Италия все больше склоняются к необходимости переговоров с Москвой, тогда как Британия категорически против, сообщает Politico.

Британский министр иностранных дел Иветт Купер заявила изданию, что Лондон отвергает предложения лидеров Парижа и Рима о возобновлении переговоров с Кремлем.

«Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу… Мы должны быть готовы оказывать усиленное давление, экономическое давление, а также, посредством военной поддержки Украины, оказывать военное давление и на Россию», – сказала Купер.

Politico уточняет: тем временем, в Брюсселе растут опасения, что ЕС окажется в стороне на фоне переговоров США и РФ.