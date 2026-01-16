Британский МИД одёрнул Мелони и Макрона: Не сметь говорить с Путиным! Продолжаем давить на русских!

Игорь Шкапа.  
16.01.2026 10:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 482
 
Великобритания, Дзен, ЕС, Италия, Политика, Россия, Франция


Между союзниками Украины усугубляются противоречия относительно дальнейших действий в отношении России. 

Франция и Италия все больше склоняются к необходимости переговоров с Москвой, тогда как Британия категорически против, сообщает Politico.

Между союзниками Украины усугубляются противоречия относительно дальнейших действий в отношении России.  Франция и Италия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Британский министр иностранных дел Иветт Купер заявила изданию, что Лондон отвергает предложения лидеров Парижа и Рима о возобновлении переговоров с Кремлем.

«Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу… Мы должны быть готовы оказывать усиленное давление, экономическое давление, а также, посредством военной поддержки Украины, оказывать военное давление и на Россию», – сказала Купер.

Politico уточняет: тем временем, в Брюсселе растут опасения, что ЕС окажется в стороне на фоне переговоров США и РФ.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора