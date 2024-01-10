Британский МИД поддержал удары по России

Великобритания продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с Россией и ударах по Крыму и Черноморскому флоту РФ.

Об этом на заседании Комитета Палаты общин по иностранным делам заявил глава МИД Великобритании, бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кэмерона, на этот счет в британском парламенте существует двупартийная поддержка.

«Думаю, что это очень хорошо, что существует такой межпартийный консенсус по этому поводу. Это не является предметом разногласий в британской политике в то время, как в американской политике и некоторых европейских странах этот вопрос стоит чуть более остро. Я думаю, люди в этой стране искренне поддерживают экономическую, дипломатическую, военную поддержку. И действительно, то, как люди восприняли украинских беженцев, это говорит само за себя. Мы понимаем опасность того, что европейские границы могут быть перекроены силой и опасность того, что мы не сможем ответить на агрессию, поэтому я очень уверен в этом. В чем я с вами согласен, так это в том, что из всего, что я увидел, став министром иностранных дел – на меня произвела невероятное впечатление проделанная работа, поддержка, то, как мы работаем с украинцами, дипломатическая поддержка. Все это, а также лидерство, которое мы оказываем на международном уровне, просто великолепно», – сказал министр.

«Единственная область, в которой я хочу видеть больше, и о которой я разговариваю с министром обороны и премьер-министром – это то, как мы делаем больше для того, чтобы наши и другие производства вооружений для Украины стали более эффективными. Своего рода мобилизованная опора, и я думаю, что в этом направлении еще многое предстоит сделать… С точки зрения военной поддержки, если сложить Великобританию и Европу вместе, мы примерно равны тому, что сделали США… Помимо помощи Украине пережить эту зиму, мы должны помочь им принять участие в борьбе с Россией. Особенно с точки зрения того, что они совершили нападения на российские объекты в Крыму, военные корабли и все остальное», – заявил Кэмерон.