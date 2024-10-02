Британский министр: Поставки оружия Украине истощили наши склады

Новое правительство Великобритании увеличит расходы «на оборону» до 2,5% ВВП, чтобы пополнить свои склады, опустевшие после помощи Украине.

Об этом министр обороны Великобритании лорд Вернон Коукер заявил на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это борьба от имени всех нас, а не обычная драка. Линия фронта проходит на Украине, но это важно для всех нас. Конечно, это показало отсутствие возможностей. Есть некоторые проблемы, связанные со способностью поставлять боеприпасы и оборудование Украине так быстро, как нам хотелось бы, и на том уровне, на котором мы хотели бы. Поставки оружия Украине истощили наши собственные запасы. Поэтому мы сейчас очень внимательно изучаем, как их пополнить, расширить и развить, чтобы действительно обеспечить больше», – сказал Коукер.