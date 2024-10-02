Британский министр: Поставки оружия Украине истощили наши склады

Елена Острякова.  
02.10.2024 18:13
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новое правительство Великобритании увеличит расходы «на оборону» до 2,5% ВВП, чтобы пополнить свои склады, опустевшие после помощи Украине.

Об этом министр обороны Великобритании лорд Вернон Коукер заявил на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новое правительство Великобритании увеличит расходы «на оборону» до 2,5% ВВП, чтобы пополнить свои склады,...

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«Это борьба от имени всех нас, а не обычная драка. Линия фронта проходит на Украине, но это важно для всех нас. Конечно, это показало отсутствие возможностей. Есть некоторые проблемы, связанные со способностью поставлять боеприпасы и оборудование Украине так быстро, как нам хотелось бы, и на том уровне, на котором мы хотели бы. Поставки оружия Украине истощили наши собственные запасы. Поэтому мы сейчас очень внимательно изучаем, как их пополнить, расширить и развить, чтобы действительно обеспечить больше», – сказал Коукер.

Он подчеркнул важность вклада США «в защиту Украины и демократии».

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