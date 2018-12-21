21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Одесса, Политика, Россия, Украина
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Британский министр в Одессе: Черное море не принадлежит России

Черное море не принадлежит России.

С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с украинским министром Степаном Полтораком в Одессе, сообщает Reuters.

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Министр Уильямсон отметил, что британские военные корабли, прибывшие в Одессу на этой неделе, демонстрируют солидарность с Украиной и подчеркивают, что “Украина не в одиночестве”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Также это демонстрирует наше право прибыть в порты вроде Одессы, свободу навигации, свободу военно-морских сил действовать в Черном море. Это море не принадлежит России, это международное море”, – заявил министр обороны Великобритании.

Напомним, 17 декабря в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.

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