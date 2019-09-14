Британский министр выступил в Киеве с антироссийской речью

14.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Брекзит не изменит негативное отношение Великобритании к действиям России по отношению к Украине, Лондон продолжит поддерживать режим в Киеве и антироссийские санкции.

Об этом в ходе 16-й ежегодной встречи так называемой Ялтинской европейской стратегии заявил министр по делам Европы МИД Великобритании Кристофер Пинчер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика твёрдой руки не нова. Попытка России замкнуть Украину в своей сфере влияния многих людей возвращает в очень несчастливые и тёмные времена, которые, как мы считали, давно списаны в учебники истории. Для меня это означает, что Украина превратилась в последнюю линию фронта в давней длительной борьбе Европы за свободу, демократию и безопасность.

Много лет назад, когда я был студентом, эта линия фронта проходила по Западной Германии и на границах Австрии, а сегодня эта линия фронта – Украина», – заявил Пинчер.

«У нас не будет никакого разрыва, мы будем продолжать те же самые санкции после выхода (из ЕС – ред.) и если мы захотим, мы можем быть более гибкими, мы можем использовать разные санкции. Глава МИД анализирует режим санкций и делает так, чтобы они действительно подходили нашим интересам.

Я не думаю, что будет временной разрыв в санкциях, мы всегда стараемся координировать с нашими европейскими и другими союзниками – США, Австралией, что все, кто не будет играть по правилам – или страны, или отдельные люди, или отдельные секторы в какой-то стране за это отвечали», – добавил британский политик.