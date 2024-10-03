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Британская The Telegraph публикует колонку офицера Королевского флота Британии Тома Шарпа, в которой тот анализирует вероятность «минной войны» на Черном море.

«Россия пытается использовать мины, чтобы ограничить или прекратить экспорт украинского зерна. При этом россияне используют дрейфующие мины, что может спровоцировать полномасштабный конфликт с НАТО», – утверждает автор.

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Как отмечает Шарп, мины являются самым простым и одним из самых эффективных морских видов оружия. Причина в том, что они дешевы, просты в изготовлении, легко устанавливаются и им трудно противостоять.

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При этом существует множество положений международного права, регулирующих использование морских мин.

В частности, Гаагская конвенция гласит, что дрейфующие мины должны приводиться в безопасное состояние не более чем через час дрейфа, а заякоренные мины должны приводиться в безопасное состояние, если они отрываются от швартовки.

«К сожалению, однако, эти правила применяются только к нам. Никому из наших противников, потенциальным или реальным, они нисколько не интересны… Такие враги, как Иран и Россия, свободно устанавливают мины, включая специально разработанные долгоживущие дрейфующие мины, отрицают, что они это сделали, а затем наблюдают за результатами с безопасного расстояния», – возмущается британский автор, делая вид, что военные стран НАТО исключительно законопослушны.

Еще одна проблема с минами – их сложно обезвреживать. Как отмечает автор, некоторые флоты, особенно европейские, имеют эффективные силы разминирования, но многие их не имеют, и это одна из областей, в которой, например, США на удивление слабы.

Однако даже при условии достаточно эффективных сил разминирования, есть две проблемы в разминировании морских мин: это занимает много времени, и вы никогда не можете быть уверены, что обнаружили все, отмечает автор:

«Чем больше область и чем ниже желаемый риск, тем больше времени это займет — и необходимое время растет экспоненциально по мере приближения к полной безопасности».

Мины на суше тоже опасны, но, по крайней мере, там, как только вы расчистили территорию, она остается очищенной. В море это не так. объясняет он.

До сих пор в Черном море подрывы на минах были, к счастью, редки, отмечает автор, упоминая о двух случаях – когда эстонское грузовое судно MV Helt было подбито и затонуло у Одессы в марте 2022 года и когда сухогруз Vyssos был подбит во время следования в порт Измаил на Дунае.

Как утверждает автор, у России есть несколько военных способов запуска мин в Черном море – от подводных лодок класса Kilo до военных кораблей, самолетов и вертолетов. При этом проблема с установкой мин заключается в том, что это может сделать практически любое судно, указывает он.

Минирование в Черном море, пугает британец, может спровоцировать прямую войну России с НАТО. Ведь Турция, Болгария и Румыния – это страны НАТО, и зерновой коридор проходит в их территориальных водах:

«Что происходит, когда свободно плавающая мина дрейфует в территориальных водах НАТО и топит или повреждает там судно? Это ситуация, подпадающая под статью 5 НАТО: члены Альянса обязаны реагировать на такую атаку так, как если бы это была атака на них всех… Это лишь вопрос времени, когда минирование приведет к крупному инциденту, который может обостриться», – говорится в публикации.